«От Жигулей до Саян»: Волжский русский народный хор покоряет города России

С 1 марта Государственный академический Волжский русский народный хор имени Петра Милославова находится в большом гастрольном туре, охватывающем более двадцати городов России. Маршрут коллектива протянулся от берегов Волги до предгорий Саян – общая дистанция пути составит 10 тысяч километров за 25 дней гастролей.

На сегодняшний день позади 13 концертов. Каждое выступление встречают аншлаги, восторженные отзывы зрителей и продолжительные овации. Сейчас коллектив находится в географическом центре страны, продолжая знакомить публику с богатством народного творчества.

«Наш прославленный самарский коллектив не только демонстрирует разнообразие российской культуры, но и укрепляет связи между регионами, позволяя людям знакомиться с народным творчеством и традициями. Желаю Волжскому хору успеха, преданных поклонников и новых творческих достижений!» — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

В программе тура — как признанные шедевры репертуара, так и премьерные номера. Зрителей ждёт уникальное сочетание изящного волжского пения, самобытной хореографии, эффектной акробатики и виртуозного оркестрового сопровождения. Высокий профессионализм артистов, глубина композиций и неповторимые костюмы создают запоминающееся сценическое действо, покоряющее сердца слушателей.

Впереди у коллектива ещё восемь городов, где зрители только готовятся встретиться с живым и самобытным искусством. Волжский хор, признанная легенда российского народного творчества, продолжает нести богатейшее песенное наследие Поволжья, выступая на самых разных площадках — от Калининграда до Камчатки. Коллектив неоднократно представлял страну за рубежом (Китай, Франция, Болгария) и является двукратным обладателем премии «Достояние Губернии».

