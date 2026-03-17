Более 2 тысяч человек уже зарегистрировались на Космический полумарафон – 2026 в Самаре

19 апреля в Самаре состоится XI Космический полумарафон, приуроченный ко Дню космонавтики. На сегодняшний день на дистанции легкоатлетического забега зарегистрировались уже более 2 тысяч человек. (0+)



Для самых юных спортсменов предусмотрены старты на 300 и 600 метров, для новичков и тех, кто хочет насладиться атмосферой, — 3 км, для активных любителей бега — 5 км, для более опытных атлетов — 10 км и 21,1 км. Трасса пройдет вдоль набережной реки Волги мимо достопримечательностей Самары. Победителей ждут медали со встроенным значком «Я просто космос», а детей — медаль в виде ракеты.



Регистрация доступна по ссылке: reg.russiarunning.com/event/SAMARSKIYKOSMIChESKIYPOLUMARAFONGSAMARA2026.



Впервые Космический полумарафон в Самаре состоялся 10 апреля 2016 года. На старт вышло 107 человек из 5 субъектов и 14 городов. В прошлом году X юбилейный Космический Полумарафон собрал почти 4000 участников из 150 городов России и зарубежных стран.

