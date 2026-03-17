Объекты «Т Плюс» региона готовы к прохождению паводка

Самарский филиал «Т Плюс» подготовил электростанции и предприятия тепловых сетей к надёжному прохождению весеннего паводка. Для этого энергетики реализовали целый комплекс мероприятий в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани, чтобы не допустить ухудшения качества отопления и горячего водоснабжения, а также ускоренного износа сетей.

На ТЭЦ, ГРЭС и котельных региона специалисты компании проверили состояние ливневой канализации, оценили работоспособность откачивающих средств и дренажных устройств. Ежедневно контролируется уровень воды на береговых насосных станциях Самарской ГРЭС и Безымянской отопительной котельной. В тепловых сетях организованы ежедневные обходы для контроля за подземными тепловыми камерами, которые могут быть затоплены талыми водами. Персонал аварийно-восстановительных бригад обеспечен материалами, запасными частями и дополнительном оборудованием для откачки воды. Все сотрудники энергообъектов прошли инструктаж и отработали действия по недопущению аварийных ситуаций.

Также на период прохождения паводка выстроено взаимодействие с подразделениями МЧС и профильными службами органов местного самоуправления.