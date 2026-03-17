Самарский проект «Музыка наших сердец» получил президентский грант

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер государственного управления для руководителей».
Губерния стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования.
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
Температура воздуха 18 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С. Ночью местами гололедица.
18 марта в регионе без осадков, до +9°С
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области
С 19 по 22 марта в Самаре пройдет Международный медицинский карьерный форум «Труд крут». Его участниками станут более 200 школьников, студентов и молодых специалистов.
Более 200 школьников и студентов смогут больше узнать о карьерных возможностях в сфере здравоохранения на территории Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
0.82
EUR 92.66
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский проект «Музыка наших сердец» получил президентский грант

176
Дважды в год Фонд президентских грантов проводит конкурсный отбор общественно значимых проектов, которые получают финансовую поддержку на реализацию. В первом конкурсе 2026 года победителями стали 52 проекта, представленных НКО Самарской области. Регион традиционно является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе и в стране по числу проектов-победителей.
По итогам последнего конкурса в числе поддержанных инициатив - проект «Музыка наших сердец», представленный Союзом православных женщин Самарской области.
В рамках проекта любительский хор «Анастасия» организует музыкально-хоровую и театрализованную деятельность в семи пансионатах для пожилых людей. Учреждения расположены в городе Чапаевске, селах Красноармейское, Орловка и других, а также в Самарском областном геронтологическом центре.
«В рамках проекта мы приезжаем в пансионаты и показываем, прежде всего, концертную программу. Нам подпевают, и наша задача - как бы раскачать их, расшевелить, вовлечь в этот процесс. И когда пожилые люди включаются, всегда получается очень душевно, тем более что мы подбираем песни, которые были популярны в их юности», - рассказала Елена Сокова, администратор хорового коллектива «Анастасия» Самарского отделения Союза православных женщин. 
Участники хора регулярно приезжают в пансионаты с творческими выступлениями и вовлекают подопечных в совместную деятельность. Пожилые люди самостоятельно выбирают произведение, изготавливают декорации и костюмы, разучивают роли, подбирают и исполняют песни. При поддержке наставников из хора «Анастасия» рождается полноценный любительский спектакль, авторами и исполнителями которого становятся сами подопечные пансионатов. Для многих такие встречи - возможность впервые выйти на импровизированную сцену. 
«Мы хотим, чтобы такие встречи были чаще и продолжались целый год. Очень хорошо. Прямо на сердце легче стало. Я песни вообще люблю, и всё мне понравилось», - поделились впечатлениями подопечные Чапаевского пансионата.
Проект реализуется в русле ключевых задач национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Одно из приоритетных направлений нацпроекта - развитие инициатив, направленных на активное долголетие и поддержку старшего поколения.

 

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
