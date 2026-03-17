Самарский проект «Музыка наших сердец» получил президентский грант

Дважды в год Фонд президентских грантов проводит конкурсный отбор общественно значимых проектов, которые получают финансовую поддержку на реализацию. В первом конкурсе 2026 года победителями стали 52 проекта, представленных НКО Самарской области. Регион традиционно является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе и в стране по числу проектов-победителей.

По итогам последнего конкурса в числе поддержанных инициатив - проект «Музыка наших сердец», представленный Союзом православных женщин Самарской области.

В рамках проекта любительский хор «Анастасия» организует музыкально-хоровую и театрализованную деятельность в семи пансионатах для пожилых людей. Учреждения расположены в городе Чапаевске, селах Красноармейское, Орловка и других, а также в Самарском областном геронтологическом центре.

«В рамках проекта мы приезжаем в пансионаты и показываем, прежде всего, концертную программу. Нам подпевают, и наша задача - как бы раскачать их, расшевелить, вовлечь в этот процесс. И когда пожилые люди включаются, всегда получается очень душевно, тем более что мы подбираем песни, которые были популярны в их юности», - рассказала Елена Сокова, администратор хорового коллектива «Анастасия» Самарского отделения Союза православных женщин.

Участники хора регулярно приезжают в пансионаты с творческими выступлениями и вовлекают подопечных в совместную деятельность. Пожилые люди самостоятельно выбирают произведение, изготавливают декорации и костюмы, разучивают роли, подбирают и исполняют песни. При поддержке наставников из хора «Анастасия» рождается полноценный любительский спектакль, авторами и исполнителями которого становятся сами подопечные пансионатов. Для многих такие встречи - возможность впервые выйти на импровизированную сцену.

«Мы хотим, чтобы такие встречи были чаще и продолжались целый год. Очень хорошо. Прямо на сердце легче стало. Я песни вообще люблю, и всё мне понравилось», - поделились впечатлениями подопечные Чапаевского пансионата.

Проект реализуется в русле ключевых задач национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Одно из приоритетных направлений нацпроекта - развитие инициатив, направленных на активное долголетие и поддержку старшего поколения.

Фото предоставлено организаторами мероприятия