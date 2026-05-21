В нефрологическом отделении Клиник СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента с серьезным заболеванием почек

Еще в 17 лет юноша заметил тревожные симптомы — регулярные отеки ног. Из медучреждения, в которое он изначально обратился, его направили в Клиники СамГМУ. Именно здесь врачи смогли установить точный диагноз и подобрать эффективную терапию благодаря применению морфологической верификации — метода, доступного в Самарской области только на базе Клиник СамГМУ.

«Потребность в биопсии очень высока, потому что это крайне важно для правильного лечения. Мы единственные в Самарской области, кто проводит этот комплекс в полном объеме, располагая необходимым техническим оснащением и компетенциями высокого уровня, — рассказала заведующая нефрологическим отделением Клиник СамГМУ Елена Парабина. — Специфика нефрологии такова, что без морфологической верификации диагноза эта специальность в полном смысле не существует. Только благодаря такому подходу мы можем обеспечить пациенту эффективную терапию для возвращения к полноценной жизни».

Именно благодаря этим уникальным возможностям удалось помочь Арсену. Врачи провели пункционную биопсию почки для морфологической верификации диагноза. Исследование выявило аутоимунную патологию почек, требующую специфического лечения.

Благодаря точному диагнозу пациенту назначили эффективную терапию. Сейчас Арсену 20 лет, он выписан из стационара и может продолжать жить обычной жизнью и даже умеренно заниматься спортом — юноша любит посещать тренажерный зал. Главное условие для сохранения здоровья — регулярное наблюдение у специалистов и выполнение их рекомендаций.

В отделении на базе Клиник СамГМУ проводится полный комплекс морфологической диагностики почек, включая исследование трансплантатов. Специалисты выполняют световую микроскопию, иммуногистохимические и иммунофлуоресцентные исследования, что позволяет ставить точный морфологический диагноз. Врачи прошли обучение и уже четвертый год проводят эти процедуры. Исследования входят в квоту ОМС, также проводятся на платной основе, — отметила Елена Парабина.

Нефрологическое отделение Клиник СамГМУ было создано в 2006 году и сегодня представляет собой научно-практический центр нефрологии экспертного класса. На его базе реализован весь спектр медицинских технологий консервативной и трансплантационной нефрологии, включая современные методы диагностики — ультразвуковое исследование с триплексным сканированием, мультиспиральную компьютерную томографию, селективную ангиографию и нефробиопсию с исследованием биоптата методами световой, иммунофлюоресцентной и электронной микроскопии.

Таким образом, Клиники СамГМУ остаются единственным центром в регионе, где пациентам с заболеваниями почек доступна столь точная и глубокая диагностика, позволяющая спасать даже самых сложных пациентов и возвращать их к полноценной жизни.

В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
