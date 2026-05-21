Из Самары из-за атаки БПЛА отменены или задерживаются семь рейсов

Ограничения на прием и вылет самолетов были введены утром 21 мая около 05:30. Они действовали до 09:50.

За это время график перелетов успел скорректироваться почти на весь день. Так, на вылет из Самары отменен один рейс в Москву. Еще несколько — в столицу страны, в Екатеринбург, Сочи и Санкт-Петербург — задерживаются.

На прилет отменено или задержано восемь рейсов. Не полетит один рейс из Москвы. Со сдвигом в графике в регион прилетят самолеты также из Москвы, Санкт-Петербурга, Сабетты, Сочи и Худжанда (Таджикистан), пишет Обоз-инфо.