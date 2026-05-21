В России предложили упразднить институт арбитражных заседателей

Верховный суд России выступил с инициативой упразднить институт арбитражных заседателей, который был создан 25 лет назад. Этот вопрос обсуждался на заседании Пленума Верховного суда, которое прошло под председательством Игоря Краснова, пишет ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что институт арбитражных заседателей не нашел широкого применения в судебной практике за более чем 20 лет своего существования.

Количество дел, рассматриваемых с участием арбитражных заседателей, значительно сократилось. Так в 2022 и 2023 годах с их участием не было рассмотрено ни одного дела.

ВС предложил признать утратившим силу закон 2001 года «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ» и исключить статьи 19 Арбитражного процессуального кодекса, касающиеся привлечения арбитражных заседателей к рассмотрению дел.

Голосование по вопросу о внесении законопроекта в Государственную думу было отложено для более тщательной оценки всех мнений и позиций, высказанных в ходе обсуждения.