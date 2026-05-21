Эксперты зафиксировали сдвиг в потребительском поведении россиян

Российский рынок труда столкнулся с тревожным сигналом: сотрудники все чаще жалуются на задержки зарплаты, а работодатели — на падение спроса и снижение оборотов. При этом изменения становятся заметны уже не только в финансовых показателях компаний, но и в бытовом поведении людей. По словам управляющего партнера кадровой компании Cornerstone Владислава Быханова, снижение доходов населения уже отражается на рынке труда, потреблении и структуре бизнеса.

Об этом эксперт рассказал «Газете.Ru».

«Когда люди начинают экономить на клининге и готовой еде — это уже индикатор того, что доходы перестают покрывать привычный уровень жизни», — отмечает Владислав Быханов. Люди начали отказываться от услуг и делать все сами.

По наблюдениям, растет число вакансий и запросов в сегменте товаров для дома. Это косвенно указывает на изменение потребительского поведения. Все больше домохозяйств отказываются от профессиональных клининговых компаний и переходят к самостоятельной уборке. Люди покупают товары для дома вместо того, чтобы оплачивать услуги.

Похожая ситуация развивается и в сегменте готового питания. Если раньше офисные сотрудники регулярно заказывали доставку или ходили в кафе, то сейчас многие начинают покупать готовую еду в магазинах или пользоваться автоматами с недорогими обедами. По сути, население переходит в режим экономии на повседневных расходах.

Отдельную тревогу у экспертов вызывает рост числа историй о невыплаченных или задержанных зарплатах. По словам Владислава Быханова, случаи, когда сотрудники не получают деньги вовремя, уже нельзя назвать единичными.

Причины разные: снижение выручки бизнеса, кассовые разрывы, рост издержек, падение потребительского спроса, высокая долговая нагрузка компаний.

Особенно болезненно ситуация бьет по малому и среднему бизнесу, где запас финансовой прочности ограничен.

«Еще недавно задержка зарплаты считалась ЧП. Сейчас для части компаний это становится нормой», — говорит Владислав Быханов.

Несмотря на проблемы с выплатами, многие работники не увольняются сразу. По словам экспертов рынка труда, люди опасаются нестабильности и боятся, что поиск новой работы займет месяцы. Но именно это становится опасной ловушкой.

Если компания системно задерживает зарплату, сокращает выплаты или переводит сотрудников в режим постоянных обещаний, это часто говорит о более глубоких финансовых проблемах бизнеса. Эксперты предупреждают, что в таких ситуациях сотрудники рискуют остаться не только без дохода, но и без компенсаций в случае резкого закрытия компании.

На фоне нестабильности специалисты по подбору персонала рекомендуют сотрудникам не игнорировать первые признаки проблем.

Тревожные сигналы: регулярные переносы даты выплат; дробление зарплаты на части; просьбы «немного подождать»; сокращение бонусов без объяснения причин; задержки отпускных и компенсаций; массовые увольнения или резкое сокращение расходов.

«Если вам перестали платить вовремя — это уже повод обновить резюме. Рынок труда сейчас быстрее, чем многие думают. Самая опасная стратегия — ждать до последнего», — подчеркивает Владислав Быханов.

Эксперты отмечают, что изменения особенно хорошо видны именно в бытовом потреблении. Люди начинают массово отказываться от сервисов, доставки, клининга и привычных трат, и это становится показателем снижения реальных доходов. Именно поэтому рынок труда сегодня реагирует не только на официальную статистику, но и на поведение потребителей.

«Экономика всегда первой чувствуется в холодильнике и в зарплате. Сейчас бизнес и сотрудники одновременно входят в режим жесточайшей экономии», — резюмирует Владислав Быханов.