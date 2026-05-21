На базе спорткомплекса самарской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" прошёл 34-ый открытый лично-командный турнир г.о. Самара по борьбе дзюдо.
С 15 мая открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области.
Температура воздуха 22 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
В 12.41 21.05.2026 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: м.р. Приволжский, н.п. Нижнеозерецкий, ул. Центральная, 16.
В Самаре стартовала серия экологических акций, приуроченных ко Дню Волги, учрежденному по инициативе ЮНЕСКО 20 мая.
В Самаре с начала 2026 года Самаре отловлено и обследовано 743 бродячих животных. Отлов ведется по результатам мониторинга улиц, общественных пространств, дворов и территорий вблизи соцучреждений, а также по заявкам жителей.
23 и 24 мая 2026 года состоятся «Большие гастроли» Московского Губернского театра в Самаре.
До 25 мая продолжается прием заявок XII Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы.
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В селе Малая Малышевка состоится областной ремесленный фестиваль «Отец-молодец!»
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
Эксперты зафиксировали сдвиг в потребительском поведении россиян

Эксперты зафиксировали сдвиг в потребительском поведении россиян

Российский рынок труда столкнулся с тревожным сигналом: сотрудники все чаще жалуются на задержки зарплаты, а работодатели — на падение спроса и снижение оборотов. При этом изменения становятся заметны уже не только в финансовых показателях компаний, но и в бытовом поведении людей. По словам управляющего партнера кадровой компании Cornerstone Владислава Быханова, снижение доходов населения уже отражается на рынке труда, потреблении и структуре бизнеса.

Об этом эксперт рассказал «Газете.Ru».

«Когда люди начинают экономить на клининге и готовой еде — это уже индикатор того, что доходы перестают покрывать привычный уровень жизни», — отмечает Владислав Быханов. Люди начали отказываться от услуг и делать все сами.

По наблюдениям, растет число вакансий и запросов в сегменте товаров для дома. Это косвенно указывает на изменение потребительского поведения. Все больше домохозяйств отказываются от профессиональных клининговых компаний и переходят к самостоятельной уборке. Люди покупают товары для дома вместо того, чтобы оплачивать услуги.

Похожая ситуация развивается и в сегменте готового питания. Если раньше офисные сотрудники регулярно заказывали доставку или ходили в кафе, то сейчас многие начинают покупать готовую еду в магазинах или пользоваться автоматами с недорогими обедами. По сути, население переходит в режим экономии на повседневных расходах.

Отдельную тревогу у экспертов вызывает рост числа историй о невыплаченных или задержанных зарплатах. По словам Владислава Быханова, случаи, когда сотрудники не получают деньги вовремя, уже нельзя назвать единичными.

Причины разные: снижение выручки бизнеса, кассовые разрывы, рост издержек, падение потребительского спроса, высокая долговая нагрузка компаний.
Особенно болезненно ситуация бьет по малому и среднему бизнесу, где запас финансовой прочности ограничен.

«Еще недавно задержка зарплаты считалась ЧП. Сейчас для части компаний это становится нормой», — говорит Владислав Быханов.

Несмотря на проблемы с выплатами, многие работники не увольняются сразу. По словам экспертов рынка труда, люди опасаются нестабильности и боятся, что поиск новой работы займет месяцы. Но именно это становится опасной ловушкой.

Если компания системно задерживает зарплату, сокращает выплаты или переводит сотрудников в режим постоянных обещаний, это часто говорит о более глубоких финансовых проблемах бизнеса. Эксперты предупреждают, что в таких ситуациях сотрудники рискуют остаться не только без дохода, но и без компенсаций в случае резкого закрытия компании.

На фоне нестабильности специалисты по подбору персонала рекомендуют сотрудникам не игнорировать первые признаки проблем.

Тревожные сигналы: регулярные переносы даты выплат; дробление зарплаты на части; просьбы «немного подождать»; сокращение бонусов без объяснения причин; задержки отпускных и компенсаций; массовые увольнения или резкое сокращение расходов.

«Если вам перестали платить вовремя — это уже повод обновить резюме. Рынок труда сейчас быстрее, чем многие думают. Самая опасная стратегия — ждать до последнего», — подчеркивает Владислав Быханов.

Эксперты отмечают, что изменения особенно хорошо видны именно в бытовом потреблении. Люди начинают массово отказываться от сервисов, доставки, клининга и привычных трат, и это становится показателем снижения реальных доходов. Именно поэтому рынок труда сегодня реагирует не только на официальную статистику, но и на поведение потребителей.

«Экономика всегда первой чувствуется в холодильнике и в зарплате. Сейчас бизнес и сотрудники одновременно входят в режим жесточайшей экономии», — резюмирует Владислав Быханов.

В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
