В Советском районе Самары водитель врезался в столб на кольцевой развязке

20 мая 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек, 1 погиб. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 485 нарушений ПДД РФ, в том числе 11 нарушений правил перевозки детей и 16 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В Советском районе Самары в 21:00 водитель автомобиля ВАЗ-2106 – мужчина 2001 г.р., осуществляя движение со стороны ул. Рыльская в направлении ул. Красных Коммунаров, напротив д. 1 «Г» по ул. 22 Партсъезда, не выбрал скорость, позволяющую контролировать движение автомобиля, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на световую опору, расположенную на кольцевой развязке. Пострадавший водитель автомобиля ВАЗ-2106 госпитализирован.