Тольяттинское предприятие с помощью займа ФРП наладило выпуск автомобильных генераторов для LADA

Компания «НПК Автоприбор Искра», входящая в группу «Автоприбор», запустила в Тольятти Самарской области импортозамещающее серийное производство автомобильных генераторов. Новые линии рассчитаны на выпуск до 700 тыс. изделий в год. Продукция предназначена для Lada Vesta, Largus и Granta.

Общие инвестиции в проект составили 763 млн рублей. Из них большую часть в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Это 1200-е по счету производство, открытое при участии ФРП.

«На запуск в Тольятти нового производства генераторов Фонд развития промышленности предоставил 567 млн рублей под 3% годовых по программе “Автокомпоненты”. Самарская область сегодня – абсолютный лидер по числу поддержанных нами проектов в этом направлении. При финансовом участии ФРП в регионе разрабатывают и производят широкую линейку комплектующих для автомобилей: от двигателей до панелей приборов, фар, сидений и колес. В целом же по программе “Автокомпоненты” ФРП профинансировал почти 100 проектов на общую сумму 125 млрд рублей», – рассказал директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

«Запуск завода отвечает стратегическому запросу российского автопрома на углубление локализации критически важных компонентов двигателя, снижение зависимости от импорта и формирование собственных производственных компетенций. Совместными усилиями всех уровней власти и при поддержке ФРП мы продолжим формировать условия, при которых рост локализации производства и освоение передовых технологий помогут отрасли в достижении технологического суверенитета. Мы заинтересованы в успешной реализации инвестиционных проектов, которые способствуют экономическому и социальному развитию Самарской области, служат примером для других инвесторов, которые уже работают в регионе», – заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Автомобильная промышленность ввиду ее особой социальной и экономической значимости несомненно является для всех нас одной из наиболее приоритетных, когда речь идет о поддержке инициатив по развитию производства. Минпромторгом России при помощи Фонда развития промышленности для этих задач задействуется множество общесистемных мер поддержки: механизм кластерной инвестиционной платформы, специальные инвестиционные контракты и, разумеется, льготные займы», – отметил заместитель промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский.

Средства займа ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) направлены на приобретение линии сборки ротора, сборки статора и финальной сборки генераторов, а также оборудование для тестирования и контроля качества продукции – стенд проверки на долговечность, разрывную машину и оснастку.

Ранее часть поставок генераторов на конвейер «АвтоВАЗа» осуществляли зарубежные компании. После выхода на полную мощность «НПК Автоприбор Искра» планирует поставлять «АвтоВАЗу» до 480 тыс. генераторов ежегодно. Кроме того, компания готова обеспечивать потребности и других российских автозаводов, работающих над углублением локализации выпускаемой техники.

«Группа “Автоприбор” последовательно развивает автокомпонентную отрасль, углубляет локализацию и привлекает в Россию новые технологии и компетенции. При поддержке ФРП и Минпромторга мы запустили первый совместный проект – производство генераторов сразу и уже начинаем серийные отгрузки. Следом введем в строй заводы по производству рулевых колес, ремней и подушек безопасности, распределительных валов, а также электродвигателей для ABS, ESP и систем охлаждения», – прокомментировал управляющий директор группы «Автоприбор», член совета директоров ООО «НПК Автоприбор» Даниил Черненко.

Генератор состоит из ротора и статора, он преобразует механическую энергию вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. Устройство питает всю бортовую электронику автомобиля.

Разработанный генератор отличается повышенной износостойкостью: заявленный ресурс составляет 360 тыс. км пробега при гарантии в 100 тыс. км. При производстве применяются инновационные конструкторские решения и современные материалы.

При участии ФРП группа «Автоприбор» реализует еще несколько проектов. В Тольятти создается производство газогенераторов для подушки безопасности, а также готовится к запуску производство рулевых колес, ремней и подушек безопасности. Во Владимире группа планирует запустить производство распределительных валов двигателей и электродвигателей гидронасосов для систем ABS и ESP, а также моторов вентилятора радиатора охлаждения.

фотографии предоставлены ООО «НПК Автоприбор Искра»