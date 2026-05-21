Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

Я нашел ошибку
Главные новости:
На базе спорткомплекса самарской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" прошёл 34-ый открытый лично-командный турнир г.о. Самара по борьбе дзюдо.
В Самаре прошёл турнир по дзюдо памяти подполковника милиции Игоря Семёнова
С 15 мая открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области.
Открыт прием заявок на шестой форум «Сильные идеи для нового времени»
Температура воздуха 22 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
22 мая в регионе без осадков, до +27°С
В 12.41 21.05.2026 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: м.р. Приволжский, н.п. Нижнеозерецкий, ул. Центральная, 16.
Сегодня в Приволжском районе горел жилой дом, есть погибшие
В Самаре стартовала серия экологических акций, приуроченных ко Дню Волги, учрежденному по инициативе ЮНЕСКО 20 мая.
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В Самаре с начала 2026 года Самаре отловлено и обследовано 743 бродячих животных. Отлов ведется по результатам мониторинга улиц, общественных пространств, дворов и территорий вблизи соцучреждений, а также по заявкам жителей.
Более 700 бездомных животных отловили в Самаре с начала года
23 и 24 мая 2026 года состоятся «Большие гастроли» Московского Губернского театра в Самаре.
«Большие гастроли» Московского Губернского театра состоятся в Самаре
До 25 мая продолжается прием заявок XII Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы.
До 25 мая продолжается прием заявок на образовательный форум «Территория смыслов» 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.95
-0.34
EUR 81.98
-0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В селе Малая Малышевка состоится областной ремесленный фестиваль «Отец-молодец!»
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

252
Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и компания ITKey заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Компании объединяют усилия для развития экосистемы импортонезависимых продуктов и создания высокотехнологичных решений, направленных на развертывание систем искусственного интеллекта (AI) внутри корпоративного контура крупнейших российских заказчиков.

Ключевым направлением партнерства станет разработка совместного стека решений на базе программного обеспечения KeyStack и инфраструктурных мощностей Beeline Cloud. Эта коллаборация призвана помочь крупному бизнесу перейти от стадии экспериментов с ИИ к полноценной промышленной эксплуатации. Совместное решение обеспечит безопасное развертывание AI в закрытом контуре, позволит оперативно создавать инфраструктуру для инференс-нагрузок и масштабировать частные AI-среды. Особое внимание будет уделено внедрению AI-платформ для работы с внутренними знаниями компании и интеграции интеллектуальных ассистентов в реальные бизнес-сценарии заказчиков.

«Сотрудничество с ITKey позволяет нам предложить рынку зрелую инфраструктуру для AI-контуров, которая отвечает самым жестким требованиям безопасности и подходит для объектов КИИ. Мы видим огромный потенциал в этом сегменте и уверены в том, что промышленный ИИ станет фундаментом устойчивости крупнейших российских компаний», — прокомментировал генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов.

Новый технологический стек ориентирован на компании, которым требуется полный контроль над своими данными, независимость от зарубежных платформ и предсказуемая стоимость эксплуатации AI-нагрузок. Важной частью партнерства станет совместная работа над совместимостью программных решений и образовательные инициативы.

«Мы создаем единую точку входа для компаний, которым необходима устойчивая и защищенная ИТ-среда с возможностью развертывания AI как on-premise, так и в частном облаке. Мы планируем подписать детальную дорожную карту развития, чтобы максимально оперативно предоставить клиентам доступ к новым возможностям совместного стека, сделав ИИ полноценной частью их корпоративной инфраструктуры», — добавил директор по продажам и маркетингу Beeline Cloud Анатолий Бибиков.

«Для нас это партнерство — важный шаг в развитии отечественной инфраструктуры для промышленного ИИ. KeyStack уже используется крупнейшими российскими компаниями для построения защищенных частных облаков, и совместно с Beeline Cloud мы сможем предложить заказчикам надежную платформу для развертывания AI-сервисов внутри корпоративного периметра. Такой подход позволяет компаниям сохранять контроль над данными, соблюдать требования безопасности и быстрее переходить от пилотных проектов к реальной эксплуатации ИИ в бизнес-процессах», — отметил Андрей Ковалёв, генеральный директор ITKey

Картинка пресс-службы Билайна.

 

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
21 мая 2026  11:59
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
442
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
21 мая 2026  10:04
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
496
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
699
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
649
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
924
Весь список