Мемориальную доску Заслуженному работнику культуры РФ Семёну Табачникову открыли в Самаре

В Самаре на доме № 86 по улице Полевой появилась мемориальная доска, посвященная участнику Великой Отечественной войны, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, члену Союза писателей СССР и России Семёну Табачникову. В торжественной церемонии открытия вместе с жителями, представителями культурного сообщества и журналистами приняли участие родственники литератора — сын, внуки и правнуки.

Отметим, что сегодня же в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошла творческая встреча, посвященная памяти Семёна Табачникова. В мероприятии участвовали родственники, друзья, коллеги и представители Самарской областной писательской организации.