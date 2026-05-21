Девять пляжных зон – восемь постоянных и одну временную откроют в Самаре к купальному сезону 2026 года

Постоянно будут работать пляжи на первой, второй и четвертой очередях набережной, на Барбошиной Поляне, в районе санатория «Можайский», на улице Советской Армии, у Загородного парка и в Красноглинском районе. Временный пляж откроют на время форума «Иволга» и фестиваля авторской песни на поляне имени Грушина. Общая протяженность всех пляжей составит около 3800 метров.

В этом году на пляжи завезут 29,5 тысяч тонн песка. Это на 10 тысяч тонн больше, чем в прошлом. Завоз планируется начать с 25 мая при условии уровня воды в Волге не выше 29 метров. После разравнивания песка приступят к установке оборудования.

Всего на пляжах появится 1413 единиц нового инвентаря. Среди них 84 кабины для переодевания, 50 биотуалетов, 237 урн, 169 аншлагов и спасательного оборудования. Вдоль набережной разместят 18 пляжных душевых открытого типа.

До 15 июня проведут очистку дна, водолазное обследование, замеры глубин, определят опасные участки и зоны для детей и не умеющих плавать. К этому же сроку получат санитарно-эпидемиологическое заключение. На шести пляжах после установки оборудования начнут работать пункты проката и точки продажи безалкогольных напитков, пишет Самара Город | Новости Самары.