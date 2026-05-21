Вячеслав Федорищев встретился с руководством футбольного клуба «Крылья Советов»

На встрече подвели итоги сезона, обсудили кадровые решения и дальнейшие планы.

"Сезон сложился для «Крыльев» очень непросто. На заключительном отрезке чемпионата наша команда показала настоящий характер и яркую игру, которая порадовала болельщиков и позволила одержать победы над лидерами РПЛ.

Поблагодарил Сергея Булатова, возглавившего «Крылья» в апреле, и его тренерский штаб за качественную работу.

Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером «Крыльев». Ему будет предложен новый контракт. Уверен, болельщики поддержат наше решение. Пожелал Сергею Александровичу успехов, вместе с командой динамично двигаться вперед и сохранить тот атакующий футбол, настрой и предельную самоотдачу, которые мы видели в победных матчах концовки прошлого сезона.

Еще один кадровый вопрос - новый председатель совета директоров ФК

«Крылья Советов». Ранее занимавший эту должность Дмитрий Яковлев покинул пост врио заместителя губернатора, и также уйдет из руководства клуба.

Предложил выдвинуть свою кандидатуру Максиму Симонову, председателю областной федерации футбола. Для самарского футбола он человек известный, многое сделал и делает для его развития. Вопрос будет рассмотрен на заседании совета директоров. Не сомневаюсь, коллеги Максима Владимировича поддержат.

В ближайшее время менеджменту «Крыльев» предстоит многое решить для подготовки к новому сезону, формирования состава. Регион и спонсоры окажут клубу необходимую поддержку, чтобы у нашей любимой команды были все условия для борьбы за высокие позиции", - сообщил Вячеслав Федорищев в своем аккаунте в ВК.