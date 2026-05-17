Вячеслав Федорищев поздравил "Крылья Советов" с победой над "Акроном"

"Блестящая победа «Крыльев» в областном дерби с «Акроном» – 4:1!

Атакующая и зрелищная игра, более 26 тысяч болельщиков на трибунах, яркие эмоции. Такой футбол нам нужен!

Поздравляю КС и тренерский штаб Сергея Булатова с тем, что удалось успешно провести концовку этого непростого сезона. Итоговое 11 место в чемпионате РПЛ.

Будем создавать все условия, чтобы команда развивалась, показывала классный футбол, боролась за более высокие позиции и радовала болельщиков.

«Акрону» желаю удачно провести стыковые матчи и сохранить место в премьер-лиге. Уверен, команда способна на большее.

️ Самарская область – футбольный регион! Только вперед!", - написал губернатор Самарской области в своем аккаунте в ВК.