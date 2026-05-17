В Самарской области разыскали заблудившегося в лесу пенсионера с маленьким внуком
Вячеслав Федорищев поздравил "Крылья Советов" с победой над "Акроном"
"Крылья Советов" завершили чемпионат на 11 строчке турнирной таблицы.
"Крылья Советов" закончили сезон победой над "Акрона" - 4:1
Российские фехтовальщики приняли участие в этапе Кубка мира по фехтованию в Шанхае.
Самарец Кирилл Бородачев завоевал золото этапа Гран‑при по фехтованию в Шанхае
Температура воздуха 18 мая в Самаре ночью +15, +17°С, днем +30, +32°С.
18 мая в регионе без осадков, до +32°С
19 мая в 11:00 в СОУНБ состоится презентация поэтического сборника «Потому, что». Автор Дмитрий Ревякин расскажет гостям о том, как сегодня создаются стихи.
В Самарской областной научной библиотее пройдет встреча с поэтом Дмитрием Ревякиным
18 мая в Самарской области ожидается усиление восточного и северо-восточного ветра, порывы 15-18 м/с
В период с 18 по 20 мая 2026 местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Самара +13 °C, Тольятти +14 °C
Коллектив министерства культуры Самарской области принял участие в общегородских субботниках
В Самаре завершился Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
В Самарской области разыскали заблудившегося в лесу пенсионера с маленьким внуком

Сотрудники полиции совместно с волонтерами установили местонахождение пенсионера 1944 года рождения и его 4 летнего внука, пропавших 16 мая. Как сообщалось ранее, мужчина вместе с внуком выехал из дома в Советском районе областного центра в сторону села Новый Буян, но до места назначения не доехал.
Из-за проблем со связью установить их местоположение изначально не удалось. В ходе поисков сотрудникам самарской полиции, несмотря на нестабильность связи на местности, несколько раз удавалось связаться с разыскиваемым, однако мужчина не мог четко указать свой маршрут и дать какие-либо ориентиры. На основании собранных первичных сведений полицейские предположили, что пенсионер с ребенком могли заблудиться в лесном массиве вблизи села Новый Буян. На розыск пропавших ориентировали личный состав полиции областного центра и Красноярского района, в том числе задействовали опытных кинологов со служебными собаками. Полицейские провели комплекс оперативных мероприятий - от изучения записей с камер видеонаблюдения на предполагаемом пути перемещения пропавших до привлечения беспилотных летательных аппаратов, пишет Самара Город | Новости Самары.

Активное участие в поисках приняли волонтеры и местные жители. Широкое освещение в СМИ и новостных Интернет-каналах помогло собрать дополнительные сведения: вся поступающая информация незамедлительно анализировалась полицейскими. Благодаря слаженным действиям полицейских, волонтеров и местных жителей пенсионер и его внук найдены недалеко от с. Михайловка. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самарская полиция выражает искреннюю благодарность всем, кто принял участие в поисках: волонтерам, местным жителям, представителям СМИ и всем неравнодушным гражданам. Совместные усилия и гражданская солидарность сыграли ключевую роль в успешном завершении поисковой операции, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
15 мая 2026  12:20
15 мая 2026  12:20
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
