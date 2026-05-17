В Самарской области разыскали заблудившегося в лесу пенсионера с маленьким внуком

Сотрудники полиции совместно с волонтерами установили местонахождение пенсионера 1944 года рождения и его 4 летнего внука, пропавших 16 мая. Как сообщалось ранее, мужчина вместе с внуком выехал из дома в Советском районе областного центра в сторону села Новый Буян, но до места назначения не доехал.

Из-за проблем со связью установить их местоположение изначально не удалось. В ходе поисков сотрудникам самарской полиции, несмотря на нестабильность связи на местности, несколько раз удавалось связаться с разыскиваемым, однако мужчина не мог четко указать свой маршрут и дать какие-либо ориентиры. На основании собранных первичных сведений полицейские предположили, что пенсионер с ребенком могли заблудиться в лесном массиве вблизи села Новый Буян. На розыск пропавших ориентировали личный состав полиции областного центра и Красноярского района, в том числе задействовали опытных кинологов со служебными собаками. Полицейские провели комплекс оперативных мероприятий - от изучения записей с камер видеонаблюдения на предполагаемом пути перемещения пропавших до привлечения беспилотных летательных аппаратов, пишет Самара Город | Новости Самары.

Активное участие в поисках приняли волонтеры и местные жители. Широкое освещение в СМИ и новостных Интернет-каналах помогло собрать дополнительные сведения: вся поступающая информация незамедлительно анализировалась полицейскими. Благодаря слаженным действиям полицейских, волонтеров и местных жителей пенсионер и его внук найдены недалеко от с. Михайловка. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самарская полиция выражает искреннюю благодарность всем, кто принял участие в поисках: волонтерам, местным жителям, представителям СМИ и всем неравнодушным гражданам. Совместные усилия и гражданская солидарность сыграли ключевую роль в успешном завершении поисковой операции, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.