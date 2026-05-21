21 мая рано утром в Безенчукском районе произошло возгорание дома

Сегодня в 03:47 в пожарно-спасательный отряд оступило сообщение о пожаре в сельском поселении Екатериновка на улице Советской.

К месту пожара выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 115 Отряда № 44 в количестве 6 человек личного состава и добровольная пожарная команда сельского поселения Екатериновка в количестве 2 человек личного состава.

По прибытии было установлено, что горит частный дом на площади 100 квадратных метров.

Незамедлительно на тушение были поданы 2 ствола «Б» и создано звено газодымозащитной службы.

В 04:45 была объявлена локализация пожара, а в 04:55 – ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.