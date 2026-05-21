Сухая трава и мусор горели в Кинель-Черкасском районе

20 мая в 14:34 в пожарно-спасательный отряд № 39 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о возгорании травы в 1 километре южнее населенного пункта Садгород. На место пожара был направлен расчет пожарно-спасательной части №144 пожарно-спасательного отряда № 39. По прибытии было установлено, что горит трава на площади 200 квадратных метров. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». В 16:00 объявлена полная ликвидация пожара.

В 15:56 поступило сообщение о возгорании мусора в селе Кинель-Черкассы на улице Хальзова. Дежурный караул выехали к месту вызова. По прибытии было установлено, что горит мусор на площади 40 квадратных метров. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». В 17:10 пожар был полностью потушен.

В 18:45 поступило еще одно сообщение о возгорании мусора восточнее села Кинель-Черкассы. Пожарный расчет был направлен к месту вызова. По прибытии было установлено, что горит мусор на площади 60 квадратных метров. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». В 19:40 пожар полностью ликвидировал.

Пострадавших при пожарах, к счастью, нет.

Причины пожаров устанавливаются.

