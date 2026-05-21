Сотрудники самарской транспортной полиции несут службу совместно с казаками

С целью увеличения плотности нарядов по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан на территории оперативного обслуживания самарской транспортной полиции совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции несут службу казаки.

Это стало возможным благодаря соглашению между руководством Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте и Самарского окружного казачьего общества.

В рамках указанного соглашения казаки участвуют в обеспечении общественного порядка на объектах транспортной инфраструктуры в форме совместного патрулирования с сотрудниками органов внутренних дел на транспорте. В проведении оперативно-профилактических мероприятий, в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В розыске лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также в ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Так, в период подготовки и проведения на территории Самарской области празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 1 по 10 мая на железнодорожном вокзале станции Самара и речном вокзале г. Самара сотрудники самарской транспортной полиции совместно с представителями Самарского окружного казачьего общества обеспечили охрану общественного порядка и безопасности граждан.

В ходе совместной работы сотрудники полиции и казаки доводили до жителей Самары и гостей города основные правила безопасности на объектах транспортного комплекса, об ответственности за незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта. Кроме того, иностранных граждан призывали к законопослушному поведению, уважению граждан России, почитания их культуры, традиций и духовно-нравственных ценностей. Особое внимание иностранных граждан обращали на недопущение деструктивного поведения.

Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка не допущено.