Школьников губерни приглашают к участию во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Морская слава России»

Фонд Андрея Первозванного приглашает детей в возрасте от 7 до 15 лет к участию в конкурсе детского рисунка «Морская слава России». Электронные заявки принимаются с 16 марта по 26 апреля 2026 года (на сайте: https://fap.ru/tpost/lvzh7idhp1-vserossiiskii-konkurs-detskogo-risunka-m).

Конкурс проходит в преддверии праздника «День детей и родительского счастья», который отмечается по инициативе Фонда 1 июня и приурочен к празднованию 330-летия Военно-морского флота России.

Конкурс проводится совместно с Инициативной группой по строительству Духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном (Москва) и при поддержке народного художника Российской Федерации, члена Российской Академии художеств, профессора кафедры рисунка и живописи Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, декана факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Никаса Сафронова.

Проект направлен на укрепление гражданско-патриотических ценностей и формирование среди детей и подростков интереса к истории и традициям морской славы России, а также популяризацию исторического наследия страны и формирование уважения к защитникам Отечества.

К участию приглашаются дети от 7 до 15 лет - учащиеся образовательных организаций, художественных школ, студий и кружков дополнительного образования. Участие открытое и бесплатное.

Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2026 года на сайте Фонда Андрея Первозванного и партнеров конкурса.

Самый интересный детский рисунок получит титул Гран-при и будет выпущен издательством «Марка» на почтовой открытке, которая появится на прилавках в почтовых отделениях страны. Обладатель Гран-при и призеры получат дипломы (1,2,3 место в каждой возрастной категории) и подарки от организаторов конкурса.

Все участники и финалисты конкурса получат именные сертификаты и дипломы от организаторов конкурса.

Подробности в Положение о конкурсе на официальном сайте.

Фото: департамент информационной политики СО