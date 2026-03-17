13 медалей у самарских дзюдоистов на первенстве ПФО среди спортсменов до 15 лет

В Перми состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. В соревнованиях приняли участие 520 спортсменов из всех 14 регионов округа. 66 участников представляли сборную Самарской области.

Победителем первенства в весовой категории 55 кг стал Исраил Хутиев, воспитанник тренера И.С.Хашиева.

Серебряными призерами стали:

Антон Брюшин, 42 кг, тренер О.А.Белозерова

Платон Гришков, 55 кг, тренер Э.А.Антонян

Константин Головатов, 73 кг, тренер Ю.Ю.Кузьмяк

Ани Меликян, 52 кг, тренер А.А.Тосунян

Бронзовые медали завоевали:

Кирилл Галкин, 50 кг, тренер А.С.Димаксян

Александр Круглов, 55 кг, тренер И.С.Тачаев

Егор Дмитриев, 60 кг, тренер Т.В.Глухов

Герман Камерцель, 60 кг, тренер А.Н.Кобко

Ашот Амбарцумян, 73+ кг, тренер Т.В.Глухов

Виктория Горлищева, 33 кг, тренер Е.Ш.Магзумова

Варвара Свешникова, 36 кг, тренер Е.Ш.Магзумова

Асель Маджакыпова, 63 кг, тренер А.А.Сараева

