Я нашел ошибку
Главные новости:
19 апреля в Самаре состоится XI Космический полумарафон, приуроченный ко Дню космонавтики.
Более 2 тысяч человек уже зарегистрировались на Космический полумарафон – 2026 в Самаре
С 1 марта Государственный академический Волжский русский народный хор имени Петра Милославова находится в большом гастрольном туре, охватывающем более двадцати городов России.
«От Жигулей до Саян»: Волжский русский народный хор покоряет города России
В Орловской области прошли самые масштабные соревнования по армрестлингу в России - первенство страны.
Самарский армрестлер Сергей Гаранин квалифицировался на первенство мира
Самарский филиал «Т Плюс» подготовил электростанции и предприятия тепловых сетей к надёжному прохождению весеннего паводка.
Объекты «Т Плюс» региона готовы к прохождению паводка
В России начал восстанавливаться рынок новых грузовиков
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает управляющим организациям Самарской области о подготовке домов к следующему отопительному сезону
В Клиниках СамГМУ открылся обновленный общехирургический блок с оборудованием
В Самаре не нашли перевозчика на 46-й автобусный маршрут протяженностью 12 км
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
0.82
EUR 92.66
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает управляющим организациям Самарской области о подготовке домов к следующему отопительному сезону

До окончания отопительного сезона Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направит управляющим организациям региона рекомендации по подготовке жилых домов к зиме 2026-2027 годов. Результат этой работы будет оцениваться в соответствии с приказом Минэнерго № 2234.

Как и в прошлом году, обязательные мероприятия по подготовке к зиме фиксируются в оценочных листах, на основе которых каждое здание получает свой индекс готовности. В результате этот показатель должен находиться в диапазоне от 0,9 до 1. В числе важнейших работ — промывка и наладка систем отопления, а также проверка на прочность и плотность внутренней системы.

«Несмотря на то, что текущий отопительный сезон ещё не завершён, самое время начать полноценную подготовку к следующей зиме. Уже сейчас УК и ТСЖ могут подать заявку на проведение опрессовки своих сетей вместе с «ЭнергосбыТ Плюс». В нынешнем году заключить договор на проведение совместной работы станет проще: это можно будет сделать, подав заявление через личный кабинет или с помощью электронной почты», — рассказала директор по продажам Самарского филиала компании Анна Птохова.

Основные мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону 2026-2027 годов включают:

• промывку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

• испытание оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

• наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя;

• ремонт внутридомовых коммуникаций;

• работоспособность приборов учёта и автоматических регуляторов;

• герметизацию тепловых вводов, благодаря которой вода не будет попадать в подвалы;

• проверку защиты систем теплопотребления;

• проверку пломб на расчётных шайбах и соплах элеваторов;

• устранение нарушений проектных особенностей систем теплопотребления многоквартирных домов.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что активность жителей — это лучший контроль за подготовкой домов к зиме. Собственники помещений многоквартирного дома имеют право узнавать у управляющих организаций, как именно проводится подготовка дома к очередному отопительному сезону. График проверки готовности объектов жилого фонда и социальной сферы городов размещен на сайте «Т Плюс» https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
