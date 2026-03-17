«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает управляющим организациям Самарской области о подготовке домов к следующему отопительному сезону

До окончания отопительного сезона Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направит управляющим организациям региона рекомендации по подготовке жилых домов к зиме 2026-2027 годов. Результат этой работы будет оцениваться в соответствии с приказом Минэнерго № 2234.

Как и в прошлом году, обязательные мероприятия по подготовке к зиме фиксируются в оценочных листах, на основе которых каждое здание получает свой индекс готовности. В результате этот показатель должен находиться в диапазоне от 0,9 до 1. В числе важнейших работ — промывка и наладка систем отопления, а также проверка на прочность и плотность внутренней системы.

«Несмотря на то, что текущий отопительный сезон ещё не завершён, самое время начать полноценную подготовку к следующей зиме. Уже сейчас УК и ТСЖ могут подать заявку на проведение опрессовки своих сетей вместе с «ЭнергосбыТ Плюс». В нынешнем году заключить договор на проведение совместной работы станет проще: это можно будет сделать, подав заявление через личный кабинет или с помощью электронной почты», — рассказала директор по продажам Самарского филиала компании Анна Птохова.

Основные мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону 2026-2027 годов включают:

• промывку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

• испытание оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

• наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя;

• ремонт внутридомовых коммуникаций;

• работоспособность приборов учёта и автоматических регуляторов;

• герметизацию тепловых вводов, благодаря которой вода не будет попадать в подвалы;

• проверку защиты систем теплопотребления;

• проверку пломб на расчётных шайбах и соплах элеваторов;

• устранение нарушений проектных особенностей систем теплопотребления многоквартирных домов.