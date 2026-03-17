Самарский армрестлер Сергей Гаранин квалифицировался на первенство мира

В Орловской области прошли самые масштабные соревнования по армрестлингу в России - первенство страны.

Соревнования собрали свыше 700 сильнейших юных спортсменов из 50 регионов РФ. В составе сборной Самарской области выступили трое спортсменов, руководитель команды - Николай Баукин.

Среди спортсменов 19-21 года золото на правую руку и серебро по сумме двух рук в весовой категории 90+ завоевал самарский спортсмен Сергей Гаранин, воспитанник тренера Дмитрия Гребенюка.

Таким образом Сергей прошел отбор на первенство мира по армрестлингу.

