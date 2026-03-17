В Клиниках СамГМУ открылся обновленный общехирургический блок с оборудованием

В Клиниках СамГМУ открылось новое общехирургическое отделение № 1, объединяющее подразделения кафедр пропедевтической и госпитальной хирургии. Это позволит оптимизировать лечебный процесс и маршрутизацию пациентов. Модернизация проведена при поддержке Минздрава РФ с использованием внебюджетных средств университета.

Отделение рассчитано на 40 коек и размещено на полностью отремонтированном третьем этаже. Пространство оборудовано современными многофункциональными кроватями, расширенными дверными проемами, дополнительными санузлами и новым медицинским оборудованием.

На том же этаже открылось специализированное отделение № 3 — гепатопанкреатобилиарная хирургия с трансплантацией печени на 15 коек, пишет Самара-МК.

«Мы не только провели капитальный ремонт, но и существенно расширили возможности для оказания высокотехнологичной помощи», — комментирует главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков.

