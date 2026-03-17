В Самаре не нашли перевозчика на 46-й автобусный маршрут протяженностью 12 км

Самарские власти не смогли найти перевозчика на маршрут №46. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Ответственную за это организацию искали с середины февраля. Протяженность — 12,65 километров, от автостанции «Аврора» до площади Революции. Необходимо было предоставить 15 автобусов малого класса.

Начало движения планировали на 6:30, окончание — на 22:00, интервалы — 5-20 минут, сообщал «МК в Самаре». Свидетельство на перевозки хотели дать на пять лет. Заявки на участие в открытом конкурсе принимали до 10 марта.

В итоге никто документы не предоставил. Из-за этого процедуру признали несостоявшейся.