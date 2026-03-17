700 тысяч рублей взыскали самарские судебные приставы спецотдела с гражданина, не желавшего идти в армию

В спецотдел судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России поступил исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа в размере 700 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания установлено, что гражданин Б. не желавший проходить военную службу по призыву, решил откупиться взяткой.

Имея в своем окружении знакомого, согласившегося передать военному комиссариату взятку в виде денег за незаконное освобождение его от призыва, гражданин Б. приступил к реализации преступного умысла.

Деньги в размере 150 тысяч рублей были переданы посреднику, для дальнейшей передачи военному комиссариату, с просьбой определения ему категории годности к военной службе, исключающей его призыв на военную службу по состоянию здоровья.

Однако реализовать преступный умысел до конца не получилось, после получения взятки лица участвующие в преступном сговоре были задержаны. Суд вынес решения за дачу взятки, взыскать в призывника штраф в размере 700 тысяч рублей.

«В срок для добровольной оплаты должник не погасил уголовный штраф. Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении имущества должника, ограничил в праве выезда за пределы РФ», — комментирует начальник регионального спецотдела судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России Ирина Амеличкина.

В результате работы сотрудников органа принудительного исполнения уголовный штраф погашен в полном объеме.