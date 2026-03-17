В Кировском районе Самары в ДТП пострадали 21-летняя женщина и 20-летний мужчина

В Кировском районе Самары 16 марта в 01:00 22-летний водитель автомобиля ГАЗ-3221, осуществляя движение по Московскому шоссе 17 км со стороны ул. Дальняя в направлении ул. Алма-Атинская, не доезжая 900 метров до д. 4 «А» Московского шоссе 17 км, не выбрал скорость, позволяющую вести контроль за движением автомобиля, не справился с рулевым управлением автомобиля, допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. Пострадавшие пассажиры автомобиля – 21-летняя женщина и 20-летний мужчина доставлены в медицинское учреждение, им рекомендовано амбулаторное лечение.