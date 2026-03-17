В Автозаводском районе Тольятти 18-летнюю девушку

16 марта 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

В Автозаводском районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием пешехода. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: в 06:05, 73-летний водитель автомобиля Renault Koleos, осуществляя движение по Южному шоссе со стороны ул. Цеховой в направлении ул. Заставной, в районе дома № 145 стр. 2, по Южному шоссе осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на пешехода – 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.