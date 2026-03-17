В Тольятти представили программу окружного чемпионата Росгвардии по дзюдо

В Тольятти состоялся официальный брифинг, посвященный проведению чемпионата Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации по дзюдо. Мероприятие, которое соберет сильнейших спортсменов Приволжья, приурочено сразу к двум значимым датам: 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине войск правопорядка.

В ходе брифинга организаторы представили ключевые детали предстоящего турнира: программу соревнований, состав участников, критерии оценки и организационные моменты. В состязаниях примут участие спортсмены из территориальных управлений и воинских частей округа — лучшие дзюдоисты, демонстрирующие высокий уровень физической подготовки и боевого мастерства.

Турнир призван не только выявить сильнейших атлетов, но и укрепить традиции спортивного братства среди росгвардейцев, популяризировать дзюдо как вид спорта, а также подчеркнуть важность физической подготовки в системе боевой готовности войск национальной гвардии.

На брифинге выступил полковник Сергей Аристов, начальник отдела физической подготовки и спорта отдела боевой подготовки Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии:

«В этом году мы отмечаем сразу две выдающиеся даты в истории нашего ведомства. Проведение чемпионата по дзюдо — это не просто спортивное состязание, а дань уважения традициям физической закалки и боевого духа. Наши спортсмены — это военнослужащие и сотрудники, которые ежедневно совмещают напряжённую службу с упорными тренировками. Их участие в чемпионате — пример самоотдачи, дисциплины и стремления к победе. Я уверен, что предстоящие поединки будут зрелищными, а борьба — честной. Желаю всем участникам удачи, стойкости и ярких побед на татами!»

Чемпионат пройдёт 18 и 19 марта в стенах спортивного комплекса «Гранит» в Тольятти. Приглашаем жителей и гостей города Тольятти посмотреть зрелищные поединки и поддержать спортсменов.