Более 2 тысяч человек уже зарегистрировались на Космический полумарафон – 2026 в Самаре
«От Жигулей до Саян»: Волжский русский народный хор покоряет города России
Самарский армрестлер Сергей Гаранин квалифицировался на первенство мира
Объекты «Т Плюс» региона готовы к прохождению паводка
В России начал восстанавливаться рынок новых грузовиков
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает управляющим организациям Самарской области о подготовке домов к следующему отопительному сезону
В Клиниках СамГМУ открылся обновленный общехирургический блок с оборудованием
В Самаре не нашли перевозчика на 46-й автобусный маршрут протяженностью 12 км
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Специалисты "РКС-Самара" подключили более 2500 домов к городскому водопроводу по специальной программе "Вода с улицы - в дом"

«РКС-Самара» подключили централизованное водоснабжение для более чем 5000 жителей города. По программе «Вода с улицы – в дом» проектные и монтажные работы проводятся на персональных условиях для тех, кто ранее оплачивал воду из колонок. К началу этого года воду завели в 2570 домов. Часто в компанию обращаются группы жителей, чтобы подключиться целыми улицами, это серьёзно экономит средства на устройство водопровода.

Так, на улицах Ереванской и Минусинской в Куйбышевском районе все домовладельцы подключились к централизованному водопроводу, и водоразборная колонка стала не нужна. Было принято решение её убрать, чтобы не тратить ресурсы на обслуживание. Ремонт занимает много времени, нерентабелен, запчасти на ВРК уже почти не выпускаются, их приходится искать, заказывать и долго ждать. Изначально колонки устанавливались на улицах как временная мера для тех, кто ещё не подключил воду в дома.

Специалисты участка обслуживания ВРК ЦЭВС-1 обследовали устройство, убедились в том, что им давно никто не пользуется, провели отключение и демонтаж водоразборного элемента. Колодец, через который ранее проводился осмотр и ремонт, закрыли защитным устройством. После установления подходящей погоды колодец будет засыпан грунтом.

Примечательно, что после этого в Самаре осталось всего 150 водоразборных колонок. Больше 1000 ненужных ВРК демонтированы, а водой в доме пользуются ещё более 5 тысяч абонентов, подключённых по программе «РКС-Самара».

 

