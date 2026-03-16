В "РКС-Самара" выбрали лучшего сотрудника года

Я нашел ошибку
Главные новости:
На складе Вайлдберриз под Самарой умер сотрудник
В России цены на видеокарты выросли почти на 30%
Родители из Самары чаще готовы купить стартовую квартиру дочери, чем сыну, считая это гарантией безопасности
Число банкоматов в России сократилось до минимума с 2010 года
Самарские полицейские помогли мужчине, который нуждался в лечении и опаздывал на международный авиарейс
Новостройки Самары закрепились выше 150 тыс. руб. за кв. м: рынок сформировал новую ценовую базу
В Самаре пройдет интерактивное занятие для детей «Агамограф. Создаем оптическую иллюзию»
Самарца обязали вернуть бывшей жене авто и два телевизора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.23
1.16
EUR 91.98
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

134
Накануне профессионального праздника в «РКС-Самара» состоялась торжественная церемония награждения Сотрудника года. Этой традиции уже 12 лет.

В течение года на предприятии определяются Сотрудники месяца – двенадцать человек, совершившие профессиональные подвиги, без которых в сфере ЖКХ не обходится ни один день. Каждый март ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства двенадцать лучших сотрудников выбирают Сотрудника года.

В этот раз Сотрудником года стал Сергей Николаевич Алдабаев, слесарь аварийно-восстановительных работ цеха эксплуатации водопроводных сетей № 2.

Ровно год назад, в середине марта 2025 года, произошёл технологический отказ на водопроводной линии д-600. Особая сложность заключалась в том, что водопроводные колодцы на этом отрезке находятся в глубоком овраге, заполненном водой и льдом. Сергей Алдабаев в костюме Л-1 в воде практически по грудь начал искать колодец.   Пришлось предпринимать несколько попыток. При помощи специального инструмента, который он сам придумал и сконструировал, практически на ощупь, в ледяной воде, Сергей Николаевич нашёл колодец, открыл его и закрыл выпуск!

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков поблагодарил победителя и всех его коллег: «Наша работа – это сложный, ответственный и круглосуточный труд по обеспечению водоснабжением и водоотведением города-миллионника. И я благодарю победителя и каждого из вас – сотрудников нашего предприятия – за честную ежедневную работу на благо Самары. Большую часть нашей работы жители не видят, но мы знаем, каким трудом даётся вода и комфорт в домах самарцев. Вся наша команда – молодцы!».

Сотрудник года получил награду от главного управляющего директора, премию, а также подарки от Газпромбанка, традиционного партнёра предприятия.

Таких отважных людей, настоящих профессионалов работает на предприятии много. Поздравляем всех работников «РКС-Самара» с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, благополучия и побольше благодарности за ежедневный нелёгкий труд.

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
14 марта «РКС-Самара» проведут работы по замене пожарных гидрантов.
13 марта 2026, 15:49
«РКС-Самара»: с 14 по 19 марта в Самаре пройдут ремонтно-профилактические работы 
683
11 марта 2026, 15:43
Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров
742
06 марта 2026, 14:49
Специалисты «РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре
800

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
1058
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
14 марта 2026  11:28
632
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
13 марта 2026  17:44
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
1175
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
13 марта 2026  13:37
655
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
12 марта 2026  19:20
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
783
Весь список