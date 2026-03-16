В "РКС-Самара" выбрали лучшего сотрудника года

Накануне профессионального праздника в «РКС-Самара» состоялась торжественная церемония награждения Сотрудника года. Этой традиции уже 12 лет.

В течение года на предприятии определяются Сотрудники месяца – двенадцать человек, совершившие профессиональные подвиги, без которых в сфере ЖКХ не обходится ни один день. Каждый март ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства двенадцать лучших сотрудников выбирают Сотрудника года.

В этот раз Сотрудником года стал Сергей Николаевич Алдабаев, слесарь аварийно-восстановительных работ цеха эксплуатации водопроводных сетей № 2.

Ровно год назад, в середине марта 2025 года, произошёл технологический отказ на водопроводной линии д-600. Особая сложность заключалась в том, что водопроводные колодцы на этом отрезке находятся в глубоком овраге, заполненном водой и льдом. Сергей Алдабаев в костюме Л-1 в воде практически по грудь начал искать колодец. Пришлось предпринимать несколько попыток. При помощи специального инструмента, который он сам придумал и сконструировал, практически на ощупь, в ледяной воде, Сергей Николаевич нашёл колодец, открыл его и закрыл выпуск!

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков поблагодарил победителя и всех его коллег: «Наша работа – это сложный, ответственный и круглосуточный труд по обеспечению водоснабжением и водоотведением города-миллионника. И я благодарю победителя и каждого из вас – сотрудников нашего предприятия – за честную ежедневную работу на благо Самары. Большую часть нашей работы жители не видят, но мы знаем, каким трудом даётся вода и комфорт в домах самарцев. Вся наша команда – молодцы!».

Сотрудник года получил награду от главного управляющего директора, премию, а также подарки от Газпромбанка, традиционного партнёра предприятия.

Таких отважных людей, настоящих профессионалов работает на предприятии много. Поздравляем всех работников «РКС-Самара» с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, благополучия и побольше благодарности за ежедневный нелёгкий труд.