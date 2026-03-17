В Жигулёвске пьяный и без прав хотел помочь матери, а сам нарушил закон

В Жигулёвске сотрудники Госавтоинспекции пресекли грубое нарушение правил дорожного движения местным жителем.

В феврале текущего года сотрудники дорожно-патрульной службы отделения Госавтоинспекции ОМВД России по городу Жигулёвску в дневное время, находясь на маршруте патрулирования на улице Морквашинской, заметили странный стиль вождения и остановили для проверки автомобиль Datsun On-Do.

За рулем находился 53-летний мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами.

Сотрудники полиции выявили у водителя явные признаки опьянения, отстранили его от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование. Мужчина согласился проехать в медицинское учреждение для проведения официальной экспертизы. Результаты подтвердили предположение инспекторов: содержание алкоголя в организме задержанного значительно превысило допустимую норму. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку, о чем оповестили собственницу автомобиля.

Полицейские установили, что в декабре прошлого года задержанный, за невыполнение законного требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, постановлением суда лишён права управления транспортными средствами на один год и шесть месяцев с выплатой административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Срок привлечения к ответственности на момент нового правонарушения не истёк.

Соответствующих выводов злостный нарушитель не сделал и, пренебрегая правилами дорожной безопасности, сел за руль автомобиля. Со слов мужчины, он решил помочь маме перегнать ее автомобиль со станции технического обслуживания до дома, хотя и понимал, что нарушает закон.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Жигулёвску, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.