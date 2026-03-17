Пожилой самарец передал аферистам 4 000 000 рублей

В Самаре мужчине 1942 г.р. поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Он убедил потерпевшего, что для сохранности денег необходимо их срочно задекларировать. Для этого все наличные сбережения необходимо отдать приехавшему курьеру. Тот после необходимой процедуры вернет всю сумму обратно. Мужчина не заподозрил обмана и выполнил все указания мошенника. Он передал аферистам 4 000 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

