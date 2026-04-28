Самарец хотел приобрести красную икру, а попался на «удочку» аферистов

По информации ГУ МВД России по Самарской области: на одном из интернет-сервисов, житель Самары увидел объявление о продаже красной икры по привлекательной цене. Самарец написал продавцу, который в личных сообщениях прислал подробную информацию о товаре с фотографиями, пообещав покупателю быструю доставку, свежий товар и хорошую скидку. Одним из главных условий быстрой сделки была стопроцентная предоплата. 60-летний самарец по инструкции неизвестного перевел на указанный им счёт более 700 000 рублей. Спустя время продавец деликатесов перестал выходить на связь. Пожилой мужчина обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают: мошенники для привлечения жертв используют домовые и дачные чаты, маскируются под официальных поставщиков различных товаров и деликатесов. Привлекают внимание своих жертв красивыми иллюстрациями и обещают большие скидки. Следует относиться с особой осторожностью, если вам предлагают внести стопроцентную предоплату до получения товара.