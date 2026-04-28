В Самарской области продолжается прием заявок на шестой сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

До 24 мая волонтёры, наставники, команды социальных проектов из России и других стран, коммерческие и некоммерческие организации, а также регионы и города, развивающие добровольчество, могут подать заявки на участие в крупнейшей международной инициативе, поощряющей лидеров социальных практик. Приём заявок для участия в Международной Премии открыт на сайте премия.мывместе.рф. Премия реализуется при поддержке Президента России в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Шестой сезон Премии приурочен к Году единства народов России, а также Международному году добровольцев, объявленному ООН. Церемония награждения победителей состоится в декабре 2026 года в Москве в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

«Премия создавалась в период пандемии коронавируса, чтобы отметить волонтёров и неравнодушных людей, кто рискуя своей жизнью приходил на помощь нуждающимся. За шесть лет премия #МЫВМЕСТЕ объединила почти 200 тысяч социальных проектов, и стала устойчивой системой поддержки общественно значимых инициатив на государственном уровне. В этом году Премия #МЫВМЕСТЕ станет одним из ключевых событий Международного года добровольцев в России. Она пройдёт в 12 номинациях, которые отразят вклад добровольцев в самых разных направлениях: от помощи участников СВО и их семей до экологии и социальной сферы», – рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

В национальную часть премии принимаются заявки от четырёх категорий участников: личность (волонтёры и наставники), проекты и НКО, бизнес и территории (субъекты РФ, города, моногорода и муниципалитеты, развивающие добровольчество) и в 12 номинациях для проектов разных тематик («Герои нашего времени», «Устойчивое будущее», «Поколение добра», «Код милосердия», «Страна возможностей» и другие). В международной части номинации всего две – «Код милосердия» и «Устойчивое будущее». Подать заявки могут любые юридические и физические лица.

«Новый сезон Премии предусматривает ряд нововведений. В первую очередь, это введение специальной номинации «Сила единства», приуроченной к Году единства народов России. Эта номинация открыта для проектов, которые помогают людям разных культур работать вместе, сохранять традиции и укреплять общественное согласие. Кроме того, при оценке заявок впервые будет применён искусственный интеллект - как дополнительный инструмент анализа для жюри, не влияющий на итоговое решение», – подчеркнул член оргкомитета Премии, председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.

Старт шестого сезона Международной Премии #МЫВМЕСТЕ был дан 18 марта. О старте объявил сопредседатель оргкомитета, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в Молодёжном центре «30/09» в Донецке, где проходили «Дни Горловки» – города, который в прошлом году стал финалистом сразу в двух номинациях Премии.

«Премия #МЫВМЕСТЕ – это общественное признание на самом высоком уровне. Участие открывает новые возможности для лидеров социальных инициатив, которые сохраняют историческую память, помогают ветеранам, семьям участников СВО и людям в трудной жизненной ситуации, решают социальные проблемы или заботятся об экологии в России и мире. Смысл Премии – выявить таких лидеров, поддержать их и дать возможности для роста и масштабирования практик. Финалисты входят в составы региональных общественных палат, советов при губернаторах по развитию добровольчества и качеству жизни, участвуют в образовательных программах и экспертных площадках, а еще формируют дружное и крепкое сообщество из тысяч неравнодушных людей, с достоинством причисляющих себя к движению #МЫВМЕСТЕ», – отметил Сергей Кириенко.

Мероприятие в Молодёжном центре «30/09» в Донецке, на котором дали старт Премии, стало частью гуманитарной миссии финалистов и полуфиналистов Премии #МЫВМЕСТЕ на Донбасс. Активисты сообщества доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в регион от финалистов и партнёров: продукты, медикаменты, одежду и питьевую воду.

Премия #МЫВМЕСТЕ реализуется в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети». Учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Организатор – Добро.рф. Оргкомитет Премии возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. Председатель Международной дирекции Премии – Леонид Рошаль, президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата».

