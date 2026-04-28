С 8 мая запустят «Ласточку» между Самарой и Уфой. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.

Так, из столицы 63 региона поезда будут отправляться по пятницам и выходным дням в 17:30 и прибывать в Уфу в 00:58. В обратном направлении составы будут выдвигаться по субботам и воскресеньям в 06:50, а прибывать в Самару – в 11:18.

Запланированы остановки на станциях «Кинель», «Новоотрадная», «Похвистнево», «Бугуруслан», «Абдулино», «Приютово», «Аксаково», «Раевка» и «Дема».

Общее время в пути составит 6 часов 28 минут, пишет Самара-ГИС.