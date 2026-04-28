В Самарской области запускают экскурсию по гастрономической истории города

Новый туристический проект – экскурсия «Самара – хлебная столица» - представлен в Самарской области. Маршрут проходит по знаковым «хлебным» местам города и призван напомнить о прошлом Самары как одного из главных зерновых центров Российской империи, а также раскрыть город с современной гастрономической стороны. Туристический маршрут - совместный проект Сбера и «Белотурки». Голосами аудиоверсии экскурсии стали самарский ресторатор, автор концепции «Белотурки», Евгений Реймер и известный писатель и драматург Александр Цыпкин. Атмосферу XIX века в экскурсии создают стилизованные театральные вставки в исполнении профессиональных актеров.

В экскурсию включено 16 локаций. Маршрут стартует с Хлебной площади и здания элеватора Государственного банка Российской империи, финальная точка – сквер Пушкина и открывающийся с него вид на паровую мельницу Субботина. За время прогулки по маршруту можно узнать, какому знаменитому сорту твердой пшеницы отдавали предпочтение самарские купцы, кто был самым известным самарским крючником и правда ли, что местная хлебная биржа занимала третье место в мире по объему торгов зерновыми после Новоорлеанской и Европейской.

Пройти маршрут поможет подробный гид в геосервисе 2ГИС, который выступил навигационным партнером проекта. Прослушать аудио экскурсию можно в музыкальном сервисе Звук.

«В моменте создания концепции ремесленной пекарни в Самаре, мы с командой историков-краеведов по крупицам собрали исторические факты, связывающие наш город с хлебным делом. И поняли, что нашли клад: забытый культурный код Самары – «Хлебная столица Российской империи». Этими знаниями обязательно нужно было поделиться с жителями и гостями города – так у пекарни появилась просветительская миссия», – рассказал ресторатор, автор концепции ремесленной пекарни «Белотурка» Евгений Реймер.

«Самарские предприниматели всегда отличались особой энергией и умением видеть перспективы там, где другие проходят мимо. Запуск гастрономической экскурсии «Самара – хлебная столица» – отличный пример того, как бизнес берёт на себя просветительскую миссию, соединяя историю, культуру и современные тренды. Именно благодаря такой инициативе и неравнодушию самарских бизнесменов наш город раскрывается с новой, яркой стороны для жителей и гостей», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.