Фестиваль «Дикая Мята» в Тульской области приглашает самарцев

«Дикая Мята», которая состоится 19-21 июня 2026 года в Тульской области, приступает к финальному этапу подготовки. С 27 апреля по 4 мая организаторы проведут традиционную весеннюю билетную кампанию. В 2026 акция приурочена к знаковым событиям нулевых, когда музыка окончательно стала цифровой, и многие рок-группы специально записывали альбомы на 24-дорожечные аналоговые магнитофоны Studer и скупали остатки аудиолент, чтобы сохранить «теплоту» звука. Опытные поклонники фестиваля знают, что билеты лучше всего брать именно в даты акции.

Кроме того, в 2026 году на территории заработает система оплаты с помощью браслетов, которая будет функционировать независимо от качества связи и наличия мобильного интернета. Это решение поможет упростить расчёты во время фестиваля и сделать отдых гостей ещё комфортнее.

За годы своего существования «Дикая Мята» стал крупнейшим независимым загородным музыкальным событием в стране, площадкой, где формируется и задается музыкальный вектор и где новые артисты впервые встречаются с большой аудиторией. В программе более 130 концертов на восьми сценах. Организаторы сохраняют принцип общего пространства без статусных разграничений и параллельно развивают инфраструктуру.

Среди участников: «Бонд с кнопкой», Ёлка, «Танцы минус», IOWA, ТМНВ, Полналюбви, Найк Борзов, TRITIA, «Гудтаймс», «щщщиииттт!», Нейромонах Феофан, «Драгни» с оркестром, Drummatix, хмыров, «Электроника», «Рубеж веков», «Диктофон», Диджей Грув, «образа нет», «Токсичный ансамбль Лягухо», «Психея», Рушана, Людмил Огурченко, «источник», «конец солнечных дней» и многие другие. Новые имена объявляются каждую неделю.

Как и в прошлые годы, зрителям будут доступны бесплатные фонтанчики с питьевой водой и стационарные душевые с горячей водой. По всей площадке проложены тротуарные дорожки, а кемпинги освещены и размечены на улицы с индивидуальными местами для палаток, работает комната матери и ребенка, открыты бассейн и сап-станция, действуют видовой ресторан и большой фудкорт с кухнями разных форматов — от вегетарианских блюд до меню от ведущих шеф-поваров.