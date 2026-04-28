Пристань «Подгоры» в Самарской области закрыли из-за шторма

Волжская погода внесла коррективы в работу речного транспорта. Временное закрытие остановочного пункта «Подгоры» подтвердили в ООО «Самарское речное пассажирское предприятие». Причина — сложные гидрометеорологические условия на реке Волга. Речники призвали жителей быть внимательными при планировании поездок.

Тем временем разгул стихии в Самарской области продолжает набирать обороты. По данным МЧС, на 28 апреля в регионе объявлен жёлтый уровень опасности. Скорость ветра местами достигает 75 километров в час.

Ураган уже принёс серьёзные трагедии. Число жертв непогоды 27 апреля увеличилось до трёх человек. Стихия унесла жизни в Борском и Куйбышевском районах, а также в областной столице — на проспекте Карла Маркса. Среди погибших есть ребёнок.

Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность, не выходить из дома без необходимости и не парковать автомобили под деревьями и слабо укреплёнными конструкциями, пишет ГТРК-Самара.