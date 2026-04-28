В Самарской области началась весенняя посевная кампания

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2025 году Дмитрий Богаченок вместе с супругой и детьми переехали в Сызрань из Ульяновска, чтобы применять свои знания и опыт в отделении анестезиологии и реанимации №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.
Врач анестезиолог-реаниматолог из Ульяновска вместе с супругой и детьми переехал в Сызрань
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод стал одним из победителей Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2025 года.
Нефтеперерабатывающий завод из Новокуйбышевска - победитель международного конкурса 
28 апреля 2026 года в Ульяновске под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Олега Машковцева состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению ХI Российско-Китайского молодёжного форума в
В ПФО началась подготовка к XI Российско-Китайскому молодежному форуму в формате «Волга-Янцзы» 
По информации Приволжского УГМС 29 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
29 апреля в Самарской области ожидается сильный ветер
2 мая в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Почему отечественная торговля – это безумно стильно и красиво».
«ЗИМ Галерее»: Павел Гнилорыбов прочитает лекцию об истории торговли
Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели 2 этап корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте для АО «Гипровостокнефть».
Сотрудникам АО «Гипровостокнефть» рассказали, как укрепить здоровье с помощью ходьбы 
В Самаре продолжается подготовка к строительству дублёра Московского шоссе от ТЦ «Metro» до Северного переулка — одного из ключевых инфраструктурных проектов на активно застраиваемой территории города.
На дублёре Московского шоссе в Самаре завершено устройство ливневой канализации
Госдума проработает меры по снижению «бумажной нагрузки» на врачей и учителей
Госдума проработает меры по снижению «бумажной нагрузки» на врачей и учителей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.81
-0.72
EUR 87.88
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области началась весенняя посевная кампания

229
В Самарской области началась весенняя посевная кампания

Яровой сев стартовал 16 апреля, на неделю позже аналогичного периода прошлого года. Об этом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил 27 апреля на оперативном совещании кабинета министров региона. Это связано с неблагоприятными погодными условиями: осадками и низкими температурами, пишет Обоз-инфо.

Тем не менее, темп работ позволяет считать, что все поставленные перед аграриями области задачи будут выполнены, заявил глава региона. На сегодняшний день уже посеяно 8 тыс. га яровых культур (в 2025 году на эту дату было засеяно 225 тыс. га). Работы ведутся в 11 районах. Лидеры по объемам – Сызранский, Кинель-Черкасский, Безенчукский, Приволжский, Ставропольский районы.

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов доложил, что весной аграрии региона засеют 1 млн 700 тыс. га. Общая же посевная площадь сельхозкультур составит 2 млн 280 тыс. га. (на уровне прошлого года). Сейчас завершается боронование с целью сохранения влаги в почве (63% от плановых показателей). Озимые перезимовали отлично, их сохранность составляет 100%. Обеспеченность минеральными удобрениями региональных хозяйств 86%, ГСМ – 74%.

Губернатор поставил перед профильным ведомством задачу получить дополнительные лимиты льготного кредитования в Минсельхозе РФ.

И.о. ректора Самарского государственного аграрного университета Вадим Герасименко сообщил, что в рамках проекта «Кадры в АПК» удалось привлечь значительные федеральные средства на модернизацию инфраструктуры ВУЗа. В текущем году на эти цели будет направлено 1,5 млрд рублей. В целом же по заказу региона учебное заведение выполняет научно-исследовательские работы по 24 темам. В качестве кадрового обеспечения отрасли университет выпустит в 2026 году 765 специалистов.

Председатель профильного комитета Самарской губернской думы Николай Сомов в числе основных проблем отрасли назвал снижение на 20% закупочных цен на молоко предприятиями-переработчиками, застой в реализации зерна и низкие цены на него. Есть опасения, что аграрии для получения дополнительной прибыли могут увеличить долю посевов подсолнечника, как наиболее маржинальной культуры.

Но это неминуемо приведет к снижению плодородия почв. Лучшим решением на этом фоне было бы стимулирование введения почвосберегающих технологий. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил министру финансов Самарской области в кратчайшие сроки довести весь объем бюджетных мер поддержки для региональных хозяйств.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
28 апреля 2026  12:26
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
307
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
28 апреля 2026  09:50
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
316
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
28 апреля 2026  09:06
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
379
В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
27 апреля 2026  21:40
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан в ходе совещания в облправительстве
625
27 апреля на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопрос о ходе полевых работ на территории региона.
27 апреля 2026  21:24
На оперативном совещании с губернатором обсудили ход посевной в Самарской области
609
Весь список