В Самарской области началась весенняя посевная кампания

Яровой сев стартовал 16 апреля, на неделю позже аналогичного периода прошлого года. Об этом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил 27 апреля на оперативном совещании кабинета министров региона. Это связано с неблагоприятными погодными условиями: осадками и низкими температурами, пишет Обоз-инфо.

Тем не менее, темп работ позволяет считать, что все поставленные перед аграриями области задачи будут выполнены, заявил глава региона. На сегодняшний день уже посеяно 8 тыс. га яровых культур (в 2025 году на эту дату было засеяно 225 тыс. га). Работы ведутся в 11 районах. Лидеры по объемам – Сызранский, Кинель-Черкасский, Безенчукский, Приволжский, Ставропольский районы.

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов доложил, что весной аграрии региона засеют 1 млн 700 тыс. га. Общая же посевная площадь сельхозкультур составит 2 млн 280 тыс. га. (на уровне прошлого года). Сейчас завершается боронование с целью сохранения влаги в почве (63% от плановых показателей). Озимые перезимовали отлично, их сохранность составляет 100%. Обеспеченность минеральными удобрениями региональных хозяйств 86%, ГСМ – 74%.

Губернатор поставил перед профильным ведомством задачу получить дополнительные лимиты льготного кредитования в Минсельхозе РФ.

И.о. ректора Самарского государственного аграрного университета Вадим Герасименко сообщил, что в рамках проекта «Кадры в АПК» удалось привлечь значительные федеральные средства на модернизацию инфраструктуры ВУЗа. В текущем году на эти цели будет направлено 1,5 млрд рублей. В целом же по заказу региона учебное заведение выполняет научно-исследовательские работы по 24 темам. В качестве кадрового обеспечения отрасли университет выпустит в 2026 году 765 специалистов.

Председатель профильного комитета Самарской губернской думы Николай Сомов в числе основных проблем отрасли назвал снижение на 20% закупочных цен на молоко предприятиями-переработчиками, застой в реализации зерна и низкие цены на него. Есть опасения, что аграрии для получения дополнительной прибыли могут увеличить долю посевов подсолнечника, как наиболее маржинальной культуры.

Но это неминуемо приведет к снижению плодородия почв. Лучшим решением на этом фоне было бы стимулирование введения почвосберегающих технологий. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил министру финансов Самарской области в кратчайшие сроки довести весь объем бюджетных мер поддержки для региональных хозяйств.