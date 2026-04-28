Выездные семинары самарского Росреестра продолжились в Алексеевском и Нефтегорском районах

Выездные совещания рабочей группы по консультационно-методологической поддержке при участии специалистов самарского Росреестра прошли в Алексеевском и Нефтегорском районах Самарской области.

На семинаре начальник отдела регистрации земельных участков Павел Найдовский осветил вступивший в силу 1 марта 2026 г. Федеральный закон №295-ФЗ. Закон внес изменения в Земельный кодекс РФ и другие законодательные акты, а также признал утратившими силу отдельные положения ранее действовавших норм.

«В Земельный кодекс введена новая глава, которая устанавливает общие положения о видах разрешенного использования земельных участков, их установлении и изменении. – рассказал Павел Найдовский. - Виды разрешенного использования определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, градостроительным регламентом, лесохозяйственным регламентом и положением об особо охраняемой природной территории. Виды разрешенного использования можно определять на основании документации по планировке территории».

Начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрий Кожевников рассказал представителям предпринимательского сообщества об использовании Машиночитаемой доверенности (МЧД). Этот электронный документ в формате XML необходим, чтобы подтверждать полномочия представителя юридического лица во взаимодействии с Росреестром.