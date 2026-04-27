Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам

84-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников. Злоумышленники звонили на стационарный телефон пенсионерке в течение нескольких дней представлялись сотрудниками различных государственных учреждений. Ссылаясь на якобы законодательство, требовали задекларировать денежные средства. Пенсионерка через банкомат перевела свои сбережения, откладываемые на протяжение всей своей жизни более одного миллиона рублей.

Спустя непродолжительное время пожилая женщина узнала от родственников, что её обманули мошенники, и обратилась в полицию. Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность: не передавать денежные средства и персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись, проверять информацию через официальные каналы, при любых сомнениях незамедлительно обращаться в полицию.