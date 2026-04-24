Самарец хотел помочь другу, но встретил мошенников

В Самаре в полицию обратился мужчина 1976 г.р., который сообщил, что в одном из мессенджеров к нему обратился его коллега с просьбой перевести 7800 в долг. Не заподозрив ничего странного, самарец перевел деньги по номеру телефона, который ему прислал «знакомый». Через некоторое время мужчина позвонил своему коллеге и спросил, дошли ли деньги, которые тот ранее просил, однако собеседник ответил, что никаких денег он не занимал. Осознав, что вместо коллеги деньги просили мошенники, самарец незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.