Полицейские задержали подозреваемого в хищении миллиона рублей у жительницы Тольятти

В конце марта текущего года в Дежурную часть Управления МВД России по г. Тольятти обратился местный житель, который рассказал, что его жена стала жертвой мошенников и несколько минут назад она передала водителю такси все свои сбережения.

В ходе разговора оперативный дежурный уточнил государственный номер, марку и цвет автомобиля, на котором скрылся неизвестный. Данную информацию передал наружным службам полиции.

В ходе опроса пострадавшей 1947 г.р. установлено, что с целью «сохранности» своих сбережений, действуя по указанию неизвестных, она вызвала такси и попросила водителя отвезти пакет из Тольятти в Самару по указанному адресу.

Сотрудникам Госавтоинспекции удалось отследить маршрут передвижения данного автомобиля и незамедлительно принять меры к задержанию водителя такси. В ходе опроса перевозчик пояснил, что не подозревал о том, что происходящее может быть мошенничеством. Также мужчина предоставил адрес доставки денежных средств, прибыв на который сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – безработного жителя Чапаевска 1987 г.р., судимого за кражу. Наличность в сумме 1 000 000 рублей передать кураторам он не успел. В присутствии понятых деньги изъяты и уже возвращены потерпевшей.

Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На днях, по инициативе Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти отличившимся в задержании подозреваемого сотрудникам вручены благодарственные письма и памятные подарки. На торжественном мероприятии заместитель председателя Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Николай Шахов отметил: «Сегодня мы в очередной раз убеждаемся, что жители нашего города находятся под надёжной защитой высококвалифицированных специалистов. Спасибо полицейским за неравнодушие к бедам граждан, эффективную работу и высокий профессионализм».