Я нашел ошибку
Главные новости:
22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка «За кулисами времени»
Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.
Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе
19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI «Космический полумарафон», который традиционно открыл беговой сезон в регионе.
В Самаре прошёл XI «Космический полумарафон»
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России».
Жители Самарской области начали регистрироваться на предварительное голосование «Единой России»
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.24
-0.81
EUR 88.38
-1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Полицейские задержали подозреваемого в хищении миллиона рублей у жительницы Тольятти

237
В конце марта текущего года в Дежурную часть Управления МВД России по г. Тольятти обратился местный житель, который рассказал, что его жена стала жертвой мошенников и несколько минут назад она передала водителю такси все свои сбережения.

В ходе разговора оперативный дежурный уточнил государственный номер, марку и цвет автомобиля, на котором скрылся неизвестный. Данную информацию передал наружным службам полиции.

В ходе опроса пострадавшей 1947 г.р. установлено, что с целью «сохранности» своих сбережений, действуя по указанию неизвестных, она вызвала такси и попросила водителя отвезти пакет из Тольятти в Самару по указанному адресу.

Сотрудникам Госавтоинспекции удалось отследить маршрут передвижения данного автомобиля и незамедлительно принять меры к задержанию водителя такси.  В ходе опроса перевозчик пояснил, что не подозревал о том, что происходящее может быть мошенничеством. Также мужчина предоставил адрес доставки денежных средств, прибыв на который сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – безработного жителя Чапаевска 1987 г.р., судимого за кражу. Наличность в сумме 1 000 000 рублей передать кураторам он не успел. В присутствии понятых деньги изъяты и уже возвращены потерпевшей.

Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На днях, по инициативе Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти отличившимся в задержании подозреваемого сотрудникам вручены благодарственные письма и памятные подарки. На торжественном мероприятии заместитель председателя Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Николай Шахов отметил: «Сегодня мы в очередной раз убеждаемся, что жители нашего города находятся под надёжной защитой высококвалифицированных специалистов. Спасибо полицейским за неравнодушие к бедам граждан, эффективную работу и высокий профессионализм».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
Весь список