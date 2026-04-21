22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка «За кулисами времени»
Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.
Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе
19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI «Космический полумарафон», который традиционно открыл беговой сезон в регионе.
В Самаре прошёл XI «Космический полумарафон»
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России».
Жители Самарской области начали регистрироваться на предварительное голосование «Единой России»
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.24
-0.81
EUR 88.38
-1.25
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
В Самарской области наградили победителей олимпиады

225
В Самарской области наградили победителей олимпиады

В здании Правительства Самарской области вручили награды победителям регионального этапа XII Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства. Образовательный проект проводится Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» совместно с Российским историческим обществом, историческим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и РАНХиГС при Президенте РФ.

По количеству участников Самарская область вошла в число регионов-лидеров - в этом году олимпиада объединила более 167 студентов и аспирантов.

От имени губернатора Вячеслава Федорищева к победителям регионального этапа обратился заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк: «Предпринимательство, как любая сфера применения знаний, компетенций и талантов, знает свою историю, чтит выдающихся представителей бизнеса прошлого и настоящего и, конечно, динамично развивается. Мне особенно приятно наградить вас, молодых людей, от которых в самом ближайшем будущем будет зависеть благополучие нашего региона и нашей страны».

Победителем регионального этапа стал студент 2 курса СГЭУ Роман Смирнов. Он получил право представлять Самарскую область федеральном этапе, который проходит в Москве.

«Мы к олимпиаде готовимся с первого курса. У нас есть профильные дисциплины - «Экономическая теория», «Экономическая история», которые помогают нам и в олимпиаде, и в работе. При подготовке старались вникнуть во все аспекты российского предпринимательства. Задания были непростыми, но интересными. Есть тестовая часть, но самое сложное – эссе по выбранной теме. В рамках трех часов мы должны были с ними справиться», - поделился Роман.

Региональный этап уже в двенадцатый раз прошел на площадке Самарского государственного экономического университета (СГЭУ). Высокий уровень подготовки участников подтвердили результаты: победителей и призеров разделило минимальное количество баллов.

«В проекте участвуют все регионы Российской Федерации. Задания сложные, но ребята с ними успешно справились. Теперь будем болеть за нашего победителя, который представит регион на федеральном этапе», – сказала Софья Олейникова, исполнительный директор Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Второе место в региональном этапе заняла Елизавета Галиуллина (СГЭУ, 2 курс, «Международные экономические отношения и ВЭД»); 3 место – Егор Анохин (СГЭУ, 3 курс, «Цифровой маркетинг»). В число призеров также вошли Муслим Давлатназаров (СГЭУ, 1 курс, «Финансы и учет») и Ульяна Кирсанова (СГЭУ, 1 курс, «Финансы и учет»).

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
230
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
248
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
587
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
535
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
580
