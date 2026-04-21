В Самарской области наградили победителей олимпиады

В здании Правительства Самарской области вручили награды победителям регионального этапа XII Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства. Образовательный проект проводится Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» совместно с Российским историческим обществом, историческим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и РАНХиГС при Президенте РФ.

По количеству участников Самарская область вошла в число регионов-лидеров - в этом году олимпиада объединила более 167 студентов и аспирантов.

От имени губернатора Вячеслава Федорищева к победителям регионального этапа обратился заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк: «Предпринимательство, как любая сфера применения знаний, компетенций и талантов, знает свою историю, чтит выдающихся представителей бизнеса прошлого и настоящего и, конечно, динамично развивается. Мне особенно приятно наградить вас, молодых людей, от которых в самом ближайшем будущем будет зависеть благополучие нашего региона и нашей страны».

Победителем регионального этапа стал студент 2 курса СГЭУ Роман Смирнов. Он получил право представлять Самарскую область федеральном этапе, который проходит в Москве.

«Мы к олимпиаде готовимся с первого курса. У нас есть профильные дисциплины - «Экономическая теория», «Экономическая история», которые помогают нам и в олимпиаде, и в работе. При подготовке старались вникнуть во все аспекты российского предпринимательства. Задания были непростыми, но интересными. Есть тестовая часть, но самое сложное – эссе по выбранной теме. В рамках трех часов мы должны были с ними справиться», - поделился Роман.

Региональный этап уже в двенадцатый раз прошел на площадке Самарского государственного экономического университета (СГЭУ). Высокий уровень подготовки участников подтвердили результаты: победителей и призеров разделило минимальное количество баллов.

«В проекте участвуют все регионы Российской Федерации. Задания сложные, но ребята с ними успешно справились. Теперь будем болеть за нашего победителя, который представит регион на федеральном этапе», – сказала Софья Олейникова, исполнительный директор Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Второе место в региональном этапе заняла Елизавета Галиуллина (СГЭУ, 2 курс, «Международные экономические отношения и ВЭД»); 3 место – Егор Анохин (СГЭУ, 3 курс, «Цифровой маркетинг»). В число призеров также вошли Муслим Давлатназаров (СГЭУ, 1 курс, «Финансы и учет») и Ульяна Кирсанова (СГЭУ, 1 курс, «Финансы и учет»).

Фото – Минэкономразвития Самарской области.