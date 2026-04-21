22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка «За кулисами времени»
Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.
Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе
19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI «Космический полумарафон», который традиционно открыл беговой сезон в регионе.
В Самаре прошёл XI «Космический полумарафон»
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России».
Жители Самарской области начали регистрироваться на предварительное голосование «Единой России»
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
В Самаре на годовой абонемент в фитнес-клуб уходит 20% месячной зарплаты

Аналитики геосервиса 2ГИС проанализировали рынок фитнес-клубов в городах-миилионниках. По данным исследования, количество организаций выросло за год на 3% и превысило 6 тысяч точек. В любом из миллионников не менее двух третей горожан живут в пешей доступности от фитнес-клубов. При этом средняя минимальная стоимость месячного абонемента за год увеличилась на 11%.

По данным геосервиса 2ГИС, общее количество фитнес-клубов в крупнейших городах на март 2026 года составило более 6 тыс. точек. Это на 3% больше, чем годом ранее.

Лидером стал Екатеринбург — количество фитнес-клубов здесь увеличилось на 18% и достигло 383. В Москве прирост составил 11%, теперь в столице 1,7 тыс. таких мест. Замыкает тройку Воронеж с ростом на 8% — до 200 фитнес-клубов.

Специалисты сервиса геоаналитики «2ГИС Про» оценили пешую доступность фитнес-клубов в крупнейших городах. По данным исследования, в любом из миллионников не менее 67% горожан живут в 15 минутах ходьбы до ближайшего фитнес-клуба.

Самая высокая доля горожан, живущих в 15 минутах от фитнес-клубов, — в Москве (94%).  В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 90%, а в Краснодаре — 86%. Новосибирск и Ростов-на-Дону замыкают пятёрку лидеров с показателем 83%.

За последний год минимальная стоимость месячного абонемента в городах-миллионниках выросла в среднем на 11%. В карточках фитнес-клубов в 2ГИС эта цена отображается в виде справочной информации «Стоимость абонемента на месяц от … руб.».

Дешевле всего заниматься спортом — в Омске (в среднем, от 2740 руб. в месяц), в Волгограде (2835 руб.) и Воронеже (3122 руб.). Дороже — в Москве (7785 руб.), Санк-Петербурге (5712 руб.) и Казани (5282 руб.). 

Заметнее всего фитнес подорожал в Волгограде (на 33% за год), в Воронеже (на 31%) и Нижнем Новгороде (на 26%). В Самаре, Уфе и Челябинске месячные абонементы наоборот стали дешевле — на 7%, 5% и 3% соответственно.

 

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
