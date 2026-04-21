в Самаре на годовой абонемент в фитнес-клуб уходит 20% месячной зарплаты

Аналитики геосервиса 2ГИС проанализировали рынок фитнес-клубов в городах-миилионниках. По данным исследования, количество организаций выросло за год на 3% и превысило 6 тысяч точек. В любом из миллионников не менее двух третей горожан живут в пешей доступности от фитнес-клубов. При этом средняя минимальная стоимость месячного абонемента за год увеличилась на 11%.

По данным геосервиса 2ГИС, общее количество фитнес-клубов в крупнейших городах на март 2026 года составило более 6 тыс. точек. Это на 3% больше, чем годом ранее.

Лидером стал Екатеринбург — количество фитнес-клубов здесь увеличилось на 18% и достигло 383. В Москве прирост составил 11%, теперь в столице 1,7 тыс. таких мест. Замыкает тройку Воронеж с ростом на 8% — до 200 фитнес-клубов.

Специалисты сервиса геоаналитики «2ГИС Про» оценили пешую доступность фитнес-клубов в крупнейших городах. По данным исследования, в любом из миллионников не менее 67% горожан живут в 15 минутах ходьбы до ближайшего фитнес-клуба.

Самая высокая доля горожан, живущих в 15 минутах от фитнес-клубов, — в Москве (94%). В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 90%, а в Краснодаре — 86%. Новосибирск и Ростов-на-Дону замыкают пятёрку лидеров с показателем 83%.

За последний год минимальная стоимость месячного абонемента в городах-миллионниках выросла в среднем на 11%. В карточках фитнес-клубов в 2ГИС эта цена отображается в виде справочной информации «Стоимость абонемента на месяц от … руб.».

Дешевле всего заниматься спортом — в Омске (в среднем, от 2740 руб. в месяц), в Волгограде (2835 руб.) и Воронеже (3122 руб.). Дороже — в Москве (7785 руб.), Санк-Петербурге (5712 руб.) и Казани (5282 руб.).

Заметнее всего фитнес подорожал в Волгограде (на 33% за год), в Воронеже (на 31%) и Нижнем Новгороде (на 26%). В Самаре, Уфе и Челябинске месячные абонементы наоборот стали дешевле — на 7%, 5% и 3% соответственно.