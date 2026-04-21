Темпы закрытия общепита в России ускорились

По итогам первого квартала 2026 года в России ликвидировано 11,2 тысячи юридических лиц из сферы общественного питания, что на 31,28 процента больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные «Контур.Фокуса» пишет «Коммерсантъ».

Число регистраций нового бизнеса выросло на 20,84 процента, до 12,5 тысячи организаций, то есть в абсолютном значении их количество пока еще увеличивается, но гораздо более скромными темпами.

Тем не менее вице-президент по обороту алкогольной продукции на предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин констатирует, что текущие цифры свидетельствуют о значительном спаде в отрасли.

В марте, по данным 2ГИС, в российских городах-миллионниках число ресторанов снизилось на пять процентов, заведений быстрого питания — на два процента, столовых — на три процента, кафе — на шесть процентов, а баров — на 11 процентов. Главной причиной такой динамики Небольсин назвал падение посещаемости.