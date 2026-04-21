В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
Жителя Самарской области обвиняют в причастности к хранению и сбыту взрывчатых веществ и взрывных устройств

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Нефтегорска Акимова А.Е., 1975 г.р., причастного к хранению и сбыту взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий получены данные, согласно которым указанный гражданин с 2022 года незаконно хранил в своем гараже бронебойно-подкалиберные снаряды и другие взрывные устройства.
Кроме того, подозреваемый осуществил незаконный сбыт третьим лицам за денежное вознаграждение ручной противопехотной осколочной гранаты марки Ф-1.

На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ МО МВД России «Нефтегорский» в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Решением Нефтегорского районного суда Самарской области фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении с назначением наказания в виде
3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В результате рассмотрения апелляционной жалобы решение суда первой инстанции оставлено без изменений и вступило в законную силу.

 

