В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00

В областном центре в день празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ограничат продажу алкоголя. Распоряжение регионального правительства появилось на его официальном сайте, пишет Самара-МК.

Запрет будет действовать 9 мая с 8:00 до 23:00 в границах нескольких улиц:

Вилоновской — от Фрунзе до Галактионовской (дома № 1-21 и 2а-26);

Галактионовской — от Красноармейской до Вилоновской (№ 93-145 и 96-102а);

Красноармейской — от Максима Горького до Галактионовской (№ 1к1-41а и 2а-30);

Чапаевской — от Красноармейской до Вилоновской (№ 177-181 и 176-210);

Молодогвардейской — от Ленинградской до Маяковского (№ 1-207 и 74-218);

Максима Горького — от Красноармейской до Вилоновской (№ 1-131б).

Ограничения не затронут розницу в общепите. Распоряжение вступило в силу с момента опубликования.