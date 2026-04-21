Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры

Красная икра начала сбавлять ценовые обороты. Согласно данным Рыбного союза, розничная стоимость икры горбуши в апреле 2026 года оказалась на 14% ниже, чем годом ранее. Хорошая новость: именно этот вид занимает львиную долю рынка — около 65%. Плохая: вся остальная лососевая икра (кеты, нерки, кижуча) за тот же период заметно подорожала. Почему так происходит и чего ждать от новой путины, сайту KP.RU рассказал аналитик Рыбного союза Николай Мочалов.

Так, цены на икру горбуши в апреле 2026 года снизились на 14% по сравнению с прошлым годом. Причина — рекордный вылов в 2025‑м (223 тыс. тонн, плюс 63% к провальному 2024‑му) и окончание сезона высокого спроса. Но в 2026‑м вылов горбуши, по прогнозу ВНИРО, может сократиться вдвое — до 107 тыс. тонн. Это, вероятно, поднимет розничные цены на икру на 25–30%.

В свою очередь, икра нерки подорожала сильнее всех — на 22%. Причина: вылов вырос всего на 19% (год к году) при тех же растущих издержках и инфляции. В 2026 году, по прогнозу ВНИРО, вылов нерки может сократиться на 12% — до 38 тыс. тонн. Это способно поднять розничные цены на икру нерки ещё на 15–20%.

Кроме того, икра кижуча подорожала на 9%. Вылов вырос лишь на 17%, а давление издержек и инфляции сохранялось. В 2026‑м ожидается рост вылова на 11% (до 11 тыс. тонн). Однако из‑за подорожания икры горбуши розничные цены на икру кижуча, скорее всего, увеличатся на 10%, пишет МК.